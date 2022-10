Vigilante My Hero Academia: Betten Court dedica uno sketch alla sensuale Mirko

Nella serie Vigilante My Hero Academia Illegals Hideyuki Furuhashi e Betten Court sono riusciti ad arricchire ed espandere il mondo ideato da Kohei Horikoshi, andando anche a mostrare alcuni dei personaggi conosciuti nella serie regolare in altre vesti. Ora Betten Court è tornato ad omaggiare una grande Pro Hero già apparsa nello spin-off.

Rumi Usagiyama, conosciuta col nome da Hero Mirko, è una delle migliori eroine della serie, e dopo aver approfondito il suo passato nel corso della storia di Koichi Haimawari, il disegnatore del prequel spin-off l’ha ritratta in un nuovo sketch. Per celebrare la pubblicazione dei capitolo dal 49 al 55 su Shonen Jump+, corrispettivo giapponese di MangaPlus, Court ha disegnato la sensuale Pro Hero Numero 5 al fianco della collega Ryuko Tatsuma, Ryukyu, attualmente decima nella classifica degli eroi professionisti.

Considerata l’interezza della serie, sviluppatasi in 126 capitoli, possiamo aspettarci nuovi disegni e illustrazioni speciali da parte di Betten Court in futuro, e magari anche un artwork a colori qualora Vigilante My Hero Academia Illegals dovesse arrivare anche su MangaPlus. Cosa ne pensate del simpatico sketch di Court? Ditecelo nella sezione commenti. Per concludere vi lasciamo ad uno sketch di Iwao Oguro, e alla fantastica cover del volume finale del manga.