Vigilante My Hero Academia: come una bugia di Midnight ha salvato The Crawler

Mentre nella serie principale di My Hero Academia si sta sviluppando sempre di più lo scontro tra Heroes e Villains, nell'arco narrativo delle Guerra della Liberazione del Paranormale, lo spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals si sta avvicinando alla sua epica conclusione.

Nell'ultimo capitolo della serie abbiamo visto Midnight mentire spudoratamente all'allora Pro Hero numero uno, Enji Todoroki, ovvero Endeavor. Dopo il terribile scontro con l'antagonista principale, Number Six, la giovane Pop Step si è ritrovata non solo sotto il controllo del Quirk Queen Bee, ma anche sotto l'effetto della droga contenuta nel proiettile sparato dal villain.

Mentre The Crawler si scaglia addosso a Number Six, Midnight usa il suo potere per addormentare Pop Step e fermare momentaneamente l'assalto delle api all'interno del corpo della ragazza. Koichi però deve improvvisamente trovare riparo, visto che di lì a pochi minuti entrerà in scena Endeavor, con un potentissimo attacco.

Midnight, non sapendo esattamente come coprire il Vigilante, dice ad Endeavor che The Crawler è riuscito a scappare poco prima. Una bugia che però è bastata per salvare Koichi, anche se il confronto finale è sempre più vicino.

Ricordiamo che è stato pubblicato il capitolo 283 di My Hero Academia, e vi lasciamo all'annuncio di un nuovo anime per My Hero Academia.