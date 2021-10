Vigilante My Hero Academia: un burattinaio che trama nell'oscurità

Con la città di Naruhata devastata dal combattimento tra Number 6 e The Crawler, Vigilante - My Hero Academia Illegals si avvicina alla fine. Prima che la guerra volga al termine, però, l’opera parallela di Furuhashi e Betten Court immerge i lettori nel passato dell’antagonista principale. Un burattinaio muove i fili dall’oscurità!

Il capitolo 111 di Vigilante - My Hero Academia Illegals si apre con una spiegazione sull’improvviso ritorno di Knucleduster. Arrivato con grande difficoltà sulla cima del palazzo in cui prevedeva si sarebbe appostato Number 6, lo vediamo preparare il suo temibile pugno, il Knucle Sandwich.

Improvvisamente, prima di tornare al presente, con un ulteriore flashback l’opera cambia rotta portandoci alla scoperta del passato di Number 6. Cavia degli esperimenti del Dottor Garaki, il piccolo villain sembrava non possedere una propria coscienza e consapevolezza di sé. Incapace di formarsi, stava per essere stava per essere scartato dalle sperimentazioni dello scienziato, ma All For One intravide del genio in lui.

A suo modo di vedere, quella piccola mostruosità possedeva un potenziale smisurato, che sarebbe definitivamente esploso con un impulso abbastanza forte. Pronto a essere plasmato come dell’argilla, Number 6 venne messo davanti a una lista di eroi da cui poter copiare il Quirk. Tra i vari Endeavor, Gang Orca, Ectoplasm e persino Lady Nagant, prese come esempio l’eroe supersonico O’Clock.

Tornati al momento della battaglia, lo vediamo subire l’ira di Knucleduster, che lo continua a picchiare brutalmente. All’improvviso, però, Number 6 con volto umano, afferma di aver sempre desiderato di voler diventare come lui. Il Vigilante, però, replica dicendo di aver scelto l’uomo sbagliato da idolatrare.

Cosa accadrà, ora, tra i due? Vi lasciamo al piano suicida di un Vigilante e al ritorno in scena di un personaggio di My Hero Academia - Illegals.