Vigilante My Hero Academia, il capitolo 126 chiude la serie spin-off

Se My Hero Academia è indirizzato verso il gran finale, Vigilante My Hero Academia - Illegals lo ha già raggiunto. Lo scontro con l'antagonista principale si è chiuso con un risultato inaspettato e ormai per l'opera spin-off scritta da Hideyuki Furuhashi e illustrata da Betten Court è tempo di saluti.

Per molti, Vigilante My Hero Academia rappresenta quello che uno spin-off dovrebbe essere nella sua essenza. L'opera parallela non ha solamente raccontato il retroscena di alcuni protagonisti principali e ampliato la conoscenza della società degli eroi, ma ha anche esplorato dinamiche inedite e presentato personaggi dalla caratterizzazione eccellente. In attesa di un eventuale adattamento anime di Vigilante: My Hero Academia, i lettori si apprestano a godersi l'ultimo capitolo del manga.

Nell'ultima manciata di capitoli, l'avventura di Koichi è arrivata a un punto di svolta. La città di Naruhata è stata infatti sconvolta dall'incredibile battaglia con Number 6, il quale si è rivelato essere un avversario più ostico delle previsioni. Con l'intervento degli Heroes, tra cui All Might ed Endeavor, l'esperimento di All For One ha però fallito. Infine, si è suicidato cercando non di uccidere Crawler, ma di convincerlo del fatto che non tutti possano essere salvati.

Crawler appende il mantello da Vigilante al chiodo: le conseguenze dello scontro in Vigilante My Hero Academia 124 sono troppo dure. Tuttavia, questo scenario apre la grande opportunità di diventare uno Hero professionista. Il 28 maggio, con il capitolo 126 Vigilante My Hero Academia - Illegals giunge al termine. Koichi coronerà il suo sogno.