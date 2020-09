Vigilante My Hero Academia: il capitolo 84 sorprende i fan con un brutale omaggio a Batman

Vigilante: My Hero Academia Illegals, lo spin-off dell'opera di Kohei Horikoshi, è ormai prossimo a pubblicare il suo decimo Volume ed è riuscito a costruirsi, negli anni, una fanbase estremamente folta. Recentemente poi, l'opera è tornata sulla bocca di tutti a causa di una inaspettata ma inequivocabile citazione ad un famoso villain di Batman.

Stiamo chiaramente parlando di Numero 6, uno degli antagonisti principali della serie. Il villain sognava di diventare un eroe amato e venerato da tutti e, dopo aver ottenuto da All for One un Quirk estremamente simile a quello utilizzato dal famoso supereroe DC Flash, ha cercato di togliere dai giochi The Crawler e Pop Step.

Purtroppo il villain non aveva tenuto in considerazione il possibile intervento di Endeavor, che ha finito per ferirlo gravemente al volto dopo aver scagliato uno dei suoi attacchi più potenti, il Raging Assault Hell Minefield. Oltre ad avere il potere di Flash e un costume praticamente identico a quello di Nightwing dunque, il villain possiede ora anche un aspetto simile a quello di Harvey Dent/Due Facce, con cui condivide anche i grandi ideali e la rovinosa caduta. In basso potete dare un'occhiata al volto dell'antagonista.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Vigilante: My Hero Academia Illegals? Fatecelo sapere con un commento!