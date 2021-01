Vigilante My Hero Academia: il capitolo 93 mostra la reale forza di All Might

Il capitolo 276 di My Hero Academia ha segnato la conclusione di un arco narrativo davvero terrificante, e All Might, come tanti altri eroi, non ha potuto far altro che rimanere a guardare. Ma come si sarebbe risolto lo scontro con i villain se il Simbolo della Pace fosse stato al massimo delle forze? La risposta è nello spin-off Vigilante My Hero Academia.

Il capitolo 93 dello spin-off ufficiale di Kohei Horikoshi e Hideyuki Furuhashi, infatti, ha mostrato la reale forza di All Might, quella che nella serie principale abbiamo visto solo tramite una manciata di flashback. Dopo gli eventi del capitolo 92 del manga, l'eroe è tornato in azione per sconfiggere una serie di villain apparsi nella città di Osaka, e come potete vedere in calce la faccenda è stata risolta in un batter d'occhio.

Kurogiri è infuriato a causa dell'accaduto, visto che l'eroe ha intralciato per l'ennesima volta i piani di All for One, alla costante ricerca di altre abilità da impiantarsi, ma il leader dell'Unione dei Villain risponde che l'operazione ha comunque consentito ai suoi sottoposti di guadagnare tre secondi.

Al di là del fatto che presto potremmo assistere alla grande battaglia tra i due, è impressionante vedere quanto efficiente fosse All Might da giovane. L'eroe era davvero un pilastro inamovibile della giustizia, e se fosse stato presente nella battaglia finale tra eroi e villain allora probabilmente avremmo assistito ad un esito completamente diverso.