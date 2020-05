Vigilante: My Hero Academia, l'ultimo capitolo mostra il sofferente stato di Pop Step

Nel corso di questi ultimi anni, il franchise di My Hero Academia è riuscito a diventare una delle produzioni più intriganti dell'industria d'anime e manga, un'epopea che ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori in ogni angolo del mondo, con un pubblico assai affamato di novità.

Il brand ha infatti visto il sopraggiungere di manga, adattamenti animati, pellicole, videogiochi, spin-off e gadget a non finire, un'incredibile quantità di prodotti che la fanbase si è goduta con estremo piacere. Tra queste produzioni, figura anche Vigilante My Hero Academia Illegals, spin-off della serie principale che racconta le avventure di un nuovo gruppo d'aspiranti Pro Hero.

La storia, però, sembra essere oramai sul punto di raggiungere il suo climax e il pubblico appare assai desideroso di scoprire come andranno proseguendo le vicende narrate. Il 77° capitolo dell'opera ha infatti messo in mostra il nostro Koichi intento ad allenarsi per salvare Pop Step dalla situazione in cui si è ritrovata. L'ultimo arco narrativo dell'opera ha infatti messo maggiormente in mostra i sentimenti che Koichi e Kazuho effettivamente provano, una storia sentimentale che però è stata violentemente frenata dalla pericolosa trappola che ha portato Kazuho a divenire una pericolosa criminale. In particolare, però, nel capitolo è possibile vedere proprio la situazione "mentale" in cui versa la nostra Pop Step, psicologicamente distrutta, in lacrime e sanguinante, segno della sofferenza che sta interamente vivendo dopo quanto le è accaduto.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto in queste ultime settimane molti fan hanno chiesto a gran voce un adattamento animato per Vigilante My Hero Academia Illegals.