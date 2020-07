Vigilante My Hero Academia: in che condizioni si trova Pop Step?

Il precedente capitolo di Vigilante My Hero Academia Illegals ci aveva lasciato con un incredibile cliffhanger nelle tavole finali, facendo intendere che Kazuho Haneyama, alias Pop Step, uno dei personaggi principali, era morta perché colpita al cuore da un proiettile sparato da Number Six.

Il capitolo 82, pubblicato di recente, ci mostra subito Koichi usare il suo Quirk per interrompere la caduta di Kazuho e salvarla prima che arrivi a terra. Pop Step è viva, ma sembra fare comunque fatica a respirare. Basterebbe uno specifico Quirk per salvarla, ma questo non rientra nei piani di Number Six, il quale vuole ucciderla in maniera diversa.

Il Villain infatti rivela a Koichi di non aver colpito Kazuho con un vero proiettile, ma con una speciale siringa contente una droga che permette di controllare le api del Quirk Queen Bee, attualmente posseduto da Kazuho, e quindi ucciderne alcune per farle provare un tremendo dolore.

Pop Step potrebbe essere ancora viva, ma le api reagiranno al contenuto della siringa difendendosi o anche direttamente auto distruggendosi. Di sicuro una mossa imprevedibile da parte dell'antagonista principale della serie, ma sappiamo che Endeavor potrebbe intervenire da un momento all'altro, mostrandosi molto più brutale rispetto alla sua versione odierna, vista nella serie regolare.

Ricordiamo che sulle pagine di My Hero Academia Illegals è apparso un Easter Egg di Batman, e un fan ha immaginato come sarebbe Koichi nell'anime.