Vigilante My Hero Academia: cosa sta accadendo al Quirk di Crawler?

Così come l'opera principale, anche Vigilante My Hero Academia - Illegals sembra stare per volgere al termine. La guerra nella cittadina di Naruhata sta infatti arrivando a un punto di snodo, con la battaglia tra Crawler e Number Six che si risolverà entro pochissimi capitoli. Chi tra i due prevarrà, infine?

Number Six ha assunto le sembianze di un demone infernale che ha invaso la città di Vigilante My Hero Academia. Dinanzi a questa amenità, Koichi Himawari non ha potuto far altro che fuggire, cercando di allontanare il Villain dal centro cittadino in attesa di rinforzi da parte dei Pro Heroes. Tuttavia, pur sfruttando appieno il suo Quirk Slide and Glide, Crawler viene infine colpito. Ferito gravemente, per lui sembra la fine.

A un solo passo dalla sconfitta, Crawler ottiene un nuovo potere in Vigilante My Hero Academia. In uno stato di semi incoscienza, al protagonista dell'opera spin-off compare in sogno il suo maestro Knuckleduster. Egli, gli affida la sua pesante eredità insegnandogli il Knuckle Style.

Nel capitolo 118 della serie, Koichi, il cui Quirk era stato disprezzato da All For One, subisce una sorta di mutazione per cui ora non solo riesce a muoversi velocemente attraverso i suoi anelli di energia, ma anche a colpire con grande potenza. In questa battaglia, il giovane Vigilante è cresciuto sempre di più, fino addirittura a ricevere la stessa approvazione del Simbolo della Paura. Attirare l'attenzione di All For One, però, non è mai un buon stratagemma.