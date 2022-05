Vigilante My Hero Academia: Crawler e quel misterioso legame con All For One

La battaglia con l’antagonista principale dell’opera si è risolta con la vittoria di Crawler, lanciando Vigilante My Hero Academia - Illegals verso il capitolo finale. Tuttavia, prima della chiusura, l’autore Hideyuki Furuhashi dovrà chiarire quel misterioso legame tra Koichi e All For One.

Number 6 ha posto fine alla sua stessa esistenza dopo un lungo combattimento che ha persino portato all’intervento dei migliori Pro Heroes del Giappone. A distanza di tempo da quello scontro, il protagonista di Vigilante è pronto a fare il suo debutto in veste non più di Vigilante, ma di eroe. Tuttavia, c’è un mistero rimasto irrisolto.

Per tutto il tempo della battaglia, All For One ha guardato e studiato con molto interesse sia Crawler che Number 6. Entrambi, infatti, spinti dalla manifestazione di misteriose entità incorporee, hanno ottenuto dei powerup.

Koichi, è stato guidato dall’apparizione su un piano esistenziale parallelo dal Vigilante Knuckleduster, mentre Number 6 dal suo creatore All For One. Questi due “fantasmi”, hanno persino lottato tra loro per poi svanire in un luogo ignoto. Inizialmente, si riteneva che quella fosse l'anima di un Knuckleduster sul punto di morte, ma così non è, poiché l'uomo è ancora in vita.

Quel che è accaduto, non è esattamente chiaro. Non è la prima volta che vediamo l’apparizione di questi esseri onirici. Nell’opera originale, Midoriya ha infatti conversato con le Vestigia di One For All, tra cui quella di Toshinori Yagi, che a differenza dei suoi predecessori è ancora in vita. Tuttavia, ciò si poteva ricondurre alla singolarità dei Quirk, teoria assolutamente non riconducibile a Knuckleduster e All For One. Il misterioso collegamento spirituale tra questi personaggi, è ancora tutto da spiegare. E voi, che idee vi siete fatti sulla vicenda?