Vigilante My Hero Academia: Crawler ha un nuovo potere? La battaglia con Number 6 continua

L'intensa battaglia tra The Crawler e Number 6 prosegue nel capitolo 108 di Vigilante - My Hero Academia Illegals, la serie spin-off ambientata diversi anni prima delle vicende dell'opera di Horikoshi. In questa nuova fase dello scontro, il protagonista principale pare aver acquisito un nuovo potere: ecco di cosa si tratta.

Nel tentativo di proteggere la sua amica Pop Step dall'esercito di proto-Nomu, Koichi Haimawari si è trovato faccia a faccia con Number 6. Man mano che lo scontro tra i due prosegue, però, il brutale antagonista dell'opera diretta da Hideyuki Furuashi e Betten Court si rende che The Crawler riesce a tenere il passo con i suoi attacchi.

Dopo aver sottratto il Quirk a O'Clock, Number 6 ha riversato la supervelocità contro Crawler. Tuttavia, a un certo punto della battaglia il protagonista comincia a muoversi a una velocità ancora più elevata di quella del suo avversario.



Nel capitolo 108 di Vigilante, Crawler ha alzato la posta in gioco, adattandosi alla sua nemesi a tal punto da spingere il suo Quirk a reagire istintivamente a qualsiasi tipo di pericolo. Abituato a schivare i colpi avversari, il corpo di Koichi è caduto come in una sorta di stato mentale "zen", una concentrazione tale da permettergli di evitare gli attacchi con riflessi fulminei. Questa sua esperienza accumulata in combattimento, viene definita da O'Clock come "Variant Fighter".

Cosa ne pensate della nuova abilità di Crawler? Ecco lo scioccante mistero sul volto di Number 6. Vi segnaliamo, infine, che alla fine di Vigilante mancano solamente pochissimi volumi.