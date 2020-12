Vigilante My Hero Academia: il disegnatore dedica un'illustrazione a Wonder Woman

Il film Wonder Woman 1984 è prossimo all'uscita nelle sale statunitensi ed il disegnatore di Vigilante My Hero Academia ha voluto omaggiare la protagonista con una nuova illustrazione. Andiamo a vederla.

Il nuovo film basato sulle avventure della supereroina dei fumetti DC Comics verrà distribuito nei cinema degli Stati Uniti nel giorno di Natale. Sequel della pellicola del 2017, il nuovo lungometraggio vedrà ancora una volta Diana Prince in azione nei panni di Wonder Woman e sembra che questa volta sarà protetta da una nuova armatura, già vista tra le pagine di Kingdom Come.

La avventura sarà ambientata molto prima degli eventi della Justice League, di cui ricordo essere stati presentati recentemente alcuni nuovi membri. Sembra che la donna incontrerà nuovamente Steve Trevor, l'uomo di cui ella è interessata, ma si troverà presto ad affrontare Maxwell Lord e la villain felina Cheetah.

Court Betten, disegnatore dello spin-off del manga My Hero Academia, ha deciso di rendere omaggio alla produzione cinematografica rappresentando la donna nel suo nuovo aspetto che verrà mostrato nel film. L'illustrazione è visibile nel Tweet riportato in fondo alla news.

Cosa ne pensate? Lasciateci un commento.

Ricordo inoltre che tra le pagine di Vigilante My Hero Academia recentemente è tornato in azione All For One.