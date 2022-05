Vigilante My Hero Academia: un eroico debutto nella società degli eroi

La serie spin-off scritta da Hideyuki Furuhashi e illustrata da Betten Court è ormai agli sgoccioli: il prossimo, sarà l'ultimo capitolo di Vigilante My Hero Academia - Illegals. In vista del gran finale, un nuovo Hero sta per fare il suo debutto nella società degli eroi.

La grandiosa battaglia con Number 6 si è infine risolta con il suicidio di quest'ultimo. A distanza di tempo da quel combattimento, Koichi si risveglia sano e salvo in ospedale, ma scopre che è in attesa di sentenza giuridica dalle autorità. Decidendo di appendere il costume da Vigilante al chiodo, viene tratto in salvo dall'intervento di Capitan Celebrity. Il playboy, nel rank dei migliori eroi statunitensi, gli fa firmare un contratto da professionista. Il sogno del protagonista di Vigilante è stato realizzato.

Nel capitolo 125 dello spin-off, il penultimo prima dell'epilogo, vediamo uno Hero apprestarsi a fare il suo debutto. A New York City scatta l'allarme Villain e l'agenzia di Captain Celebrity è chiamata a risolvere la questione. A scendere nelle strade della Grande Mela, è un eroe chiamato Skycrawler, alias Koichi Haimawari.

Il costume da Pro Hero è simile a quello di quando era solamente un Vigilante, ma ovviamente più rifinito e dotato di maggiori protezioni. Koichi, non smetterà mai di dimostrare la sua passione nei confronti di All Might.