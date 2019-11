Vigilante: My Hero Academia espande il worbuilding degli eroi professionisti

In un opera come My Hero Academia, che dispone di un cast molto corposo tra eroi e villain, è spesso difficile approfondire ogni personaggio, ma per fortuna in aiuto dell'autore accorre lo spin-off Vigilante: My Hero Academia - che nell'ultimo capitolo ha fatto luce su alcune politiche inedite del mondo supereroistico.

Ultimamente lo spin-off sta concludendo la narrazione del passato di Aizawa, e proprio quest'ultimo è stato protagonista - insieme all'eroe professionista Crawler - di un episodio apparentemente scontato che ha rivelato delle leggi inedite del mondo di My Hero Academia.

I due infatti vengono a conoscenza di un attacco da parte di un gruppo di villain ad un magazzino, e accorsi sul posto, Crawler spiega il motivo per il quale non devono preoccuparsi per le conseguenze economiche. Queste le sue parole:

"Noi siamo padroni del terreno sul quale è stato costruito questo magazzino, perciò riceveremo il pagamento dell'assicurazione e il sussidio sociale, per via dell'attacco di Take e Kamayan ad un alloggio di grandi dimensioni."

Nonostante questo rivolto possa sembrare del tutto normale, all'interno dell'opera principale non ci è mai stata mostrata l'applicazione di leggi simili. E' chiaro che a causa della distruzione di un intero distretto (come accaduto nello scontro tra All Might e All for One) o di un enorme magazzino, qualcuno debba pagare le conseguezne, e ha senso che le compagnie assicurative forniscano un servizio d'eccezione agli eroi professionisti.

Inoltre, se si dispone di un Quirk particolarmente raro, il governo federale è disposto a fornire un aiuto dal punto di vista finanziario. Speriamo che lo spin-off continui ad approfondire le politiche collaterali del mondo di My Hero Academia, laddove il manga principale, invece, si sta concentrando sull'addestramento degli aspiranti eroi in vista di un imminente conflitto.

