Vigilante My Hero Academia: un fantasma si manifesta al cospetto di All For One

La guerra di Naruhata di Vigilante My Hero Academia Illegals si trova nel suo climax. La battaglia tra Number 6 e The Crawler si fa disperata, ma un raggio di speranza abbaglia la città. Mentre All For One si gode la distruzione causata dal suo sgherro, alle sue spalle compare improvvisamente un fantasma.

Nonostante la superiorità imbarazzante di Number 6, che nel corso dello scontro si è trasformato in un colossale essere infernale, Crawler ha deciso di non arrendersi, proprio come farebbe un vero eroe. Sfruttando i recenti power-up ricevuti in Vigilante My Hero Academia, resiste anche di fronte a morte certa. Il combattimento tra i due entusiasma All For One, che osserva le vicende dall’alto di un grattacielo.

Il Simbolo della Paura è letteralmente esterrefatto e non riesce a comprendere cosa stia spingendo i due a battersi in tal modo, un combattimento che pare quasi una danza. Tuttavia, tutto a un tratto accade qualcosa d'inspiegabile. Una figura si palesa alle sue spalle, sussurrandogli qualcosa. Improvvisamente, All For One si smaterializza dal luogo in cui si trovava. Con quanto sta succedendo, Vigilante My Hero Academia meriterebbe una serie anime dedicata.

L’uomo alle spalle del signore dei Villain è chiaramente Knuckleduster, che dopo essere apparso in sogno a Koichi, ora affronta anche All For One in prima persona. Ma il Vigilante, si trova sul piano esistenziale reale, oppure è il suo spirito a essersi manifestato? Ma soprattutto, come ha fatto a portare via All For One dalla scena?