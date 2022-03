Vigilante My Hero Academia: fuoco e fiamme stanno per abbatersi su Number 6

Così come l'opera principale di Kohei Horikoshi, anche quella spin-off di Furuashi e Betten Court si sta avvicinando alla fine. In Vigilante - My Hero Academia Illegals stiamo assistendo alla battaglia più feroce, uno scontro che presto coinvolgerà anche una delle più amate personalità della saga.

In una continua escalation, Koichi e Number 6 proseguono il loro combattimento. Su Crawler grava la pesante eredità di un Vigilante di My Hero Academia, ma questo fardello gli consente di non arretrare nemmeno per un centimetro. Tuttavia, la creatura di All For One ha superato qualsiasi previsione, diventando una delle minacce più pericolose mai viste dalla società.

La città di Naruhata è divenuta un teatro di guerra, con Number 6 che devasta il centro abitato cercando di porre fine alla vita di Crawler. Quest'ultimo, però, nonostante sia sfinito, infine è riuscito nella sua impresa: resistere fino all'arrivo dei rinforzi.

Il cataclisma causata da Number 6 ha destato l'attenzione dei Pro Heroes, che finalmente raggiungono il luogo della battaglia e danno supporto a Koichi. Tuttavia, il Villain continua la sua mostruosa evoluzione, dando filo da torcere perfino al gruppetto di rinforzi.

Mentre All For One viene rapito da un Vigilante di My Hero Academia, Endeavor giunge in soccorso dei colleghi. Questa, per Koichi non è necessariamente una buona notizia. Il Flame Hero dello spin-off, non è quello deciso a redimersi dell'opera principale. In Vigilante, Endeavor è un eroe deciso a portare a termine la sua missione a qualsiasi costo e l'ultima volta che incrociò Crawler quasi lo arse vivo.