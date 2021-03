Vigilante My Hero Academia: un futuro insegnante dello Yuei all'inseguimento di Crawler

Attraverso la storia di Crawler, l'eroe che opera al di fuori della legge, Vigilante - My Hero Academia Illegals sta permettendo ai lettori di scoprire il passato di alcune delle figure più note e importanti dell'opera principale. Nel nuovo capitolo del manga, il protagonista si trova infatti a combattere una figura decisamente familiare.

L'opera di Furuhashi Hideyuki e Betten Court sta mettendo Crawler nel mezzo del fuoco incrociato di polizia ed eroi professionisti, decisi a mettere fine ai Vigilanti, figure che pur agendo nella via del bene sono considerate illegali e alla stregua dei villain.

Mentre il protagonista della serie tenta di salvare la vita della sua amica Pop Step, perseguitata da un oscuro criminale, improvvisamente si trova inseguito da Pro Heroes del calibro di Ingenium, Edgeshot e Best Jeanist. Riuscendo a fuggire grazie alle sue abilità, Crawler si ritrova poi a fronteggiare l'ostacolo più pericoloso che gli potesse capitare, Eraserhead.

Prima di diventare l'insegnante della Classe 1-A del Liceo Yuei, anche Eraserhead ha agito nell'ombra come Vigilante. Proprio grazie a questa sua esperienza, Shoto Aizawa è l'eroe perfetto per arrestare finalmente Crawler. Come andrà a finire questo cliffhanger? Nel frattempo, Ingenium e Crawler hanno tenuto una sfida a colpi di velocità in Vigilante My Hero Academia. Qual è il futuro di Crawler? Vigilante My Hero Academia si avvicina alla conclusione.