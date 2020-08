Vigilante My Hero Academia: un giovane Endeavor scatena l'inferno nell'ultimo capitolo

La serie Vigilante My Hero Academia Illegals non è nuova a sorprese riguardanti personaggi che abbiamo avuto la possibilità di conoscere nella serie principale. Nell'ultimo capitolo infatti, dopo il pericoloso scontro tra Pop Step, The Crawler e Number Six, è entrato in scena uno dei migliori Pro Hero, Endeavor.

Avendo luogo diversi anni prima rispetto agli eventi della serie regolare, questo spin-off offre la possibilità a Kohei Horikoshi di approfondire il passato e le origini di molti Hero, che abbiamo conosciuto attraverso gli occhi di Midoriya, ma sappiamo anche che Endeavor non è mai stato un personaggio positivo, visto che per diventare migliore di All Might ha sacrificato i rapporti con la famiglia, soprattutto con il figlio Shoto.

Negli scorsi capitoli Pop Step è ufficialmente diventata una Villain, visti i danni causati in seguito ad una crisi rabbiosa del Quirk Queen Bee, e per contrastarla è stato chiamato proprio il giovane Endeavor. Distruggendo un intero quartiere con un tremendo tornado di fuoco, Enji è riuscito a farsi strada verso The Crawler e Pop Step e, come visto nel capitolo 83, non sembra volersi fermare.

Vedendo il costume di The Crawler, Endeavor non riesce a controllarsi e scaglia uno dei suoi attacchi più potenti, il Raging Assault Hell Minefield, colpendo anche Number Six. Ricordiamo che Vigilante My Hero Academia Illegals ha incontrato Batman con un simpatico easter egg, e che un fan ha immaginato come sarebbe All Might nella realtà.