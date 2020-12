Vigilante My Hero Academia: un giovane All Might è il protagonista del capitolo 92

Nel corso della serie regolare di My Hero Academia abbiamo visto in numerose occasioni e circostanze All Might in azione, tuttavia le gravi condizioni fisiche in cui si trovalo ha portato ad allontanarsi sempre di più dalle missioni, ma grazie al più recente capitolo dello spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals il Pro Hero è tornato.

Come accaduto qualche mese fa con il personaggio di Endeavor, il prequel ha mostrato alcuni dei momenti più brillanti della carriera del Pro Hero All Might. Il capitolo 92 si apre con Toshinori Yagi, che dopo un giorno passato a pestare Villain e criminali, torna finalmente a casa, e mentre si prepara per dormire viene assalito dai problemi e dalle preoccupazioni riguardanti il One For All.

All Might qui appare giovane e sempre sorridente, pronto ad entrare in azione in qualsiasi momento, ma sembra che ancora non si siano del tutto manifestate le conseguenze derivate dall'utilizzo del potente Quirk. Dopo essere tornato, l'Hero riesce a dormire per circa 72 consecutive, probabilmente a causa della stanchezza e dell'eccessivo dispendio di energie, e in una tavola vediamo Sir Nighteye, Sidekick di All Might in quegli anni, consigliare a quest'ultimo di riposare mentre lui si occuperà di tutte le pratiche burocratiche che rendono il lavoro del Numero Uno ancora più impegnativo.

