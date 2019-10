Vigilante: My Hero Academia Illegals ha appena ucciso un personaggio?

Oltre al manga principale scritto da Kohei Horikoshi, il mondo supereroistico è in fermento anche per gli avvenimenti che stanno prendendo luogo in Vigilante: My Hero Academia Illegals. Adesso che la storia di Hideyuki Furuhashi e Bettencourt si è approcciata a un nuovo arco, abbiamo potuto vedere alcuni degli eventi del passato di Aizawa.

Proprio in questo periodo da studenti, vengono ripresentate le figure di Eraserhead e Present Mic, i quali è sempre stato menzionato formassero un trio insieme a un certo Oboro Shirakumo. Vigilante: My Hero Academia Illegals ci ha presentato il personaggio proprio in uno degli ultimi capitoli, con un look simile a quello di Goku di Dragon Ball. Tuttavia l'ultimo cliffhanger fa pensare a una morte per Shirakumo e al perché non è mai stato mostrato nella serie principale.

Sul finale del capitolo 62 di Vigilante: My Hero Academia Illegals vediamo gli occhiali di Shirakumo a terra sotto la pioggia, facendo pensare che il ragazzo sia stato coinvolto in un cruento attacco villain che potrebbe averlo ferito più o meno gravemente, se non addirittura letalmente. Il cliffhanger verrà risolto il prossimo mese col capitolo 63. Quale destino riserveranno Hideyuki Furuhashi e Bettencourt al personaggio che abbiamo potuto conoscere solo di recente?

Oltre Aizawa e Present Mic, anche Midnight ha fatto la sua comparsa in questi ultimi capitoli. Avete già visto il seducente costume da hero che aveva da studente?