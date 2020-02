Vigilante: My Hero Academia Illegals, arriva una morte proprio sul finale?

Lo spin-off del popolare My Hero Academia, Vigilante: My Hero Academia Illegals, è entrato nel suo arco narrativo finale. Ciò vuol dire che la carriera di Koichi si concluderà a breve per i lettori, ma sono rimasti ancora degli interrogativi da risolvere e un'ultima fase che, con il cliffhanger preparato dall'autore, mette tutto in discussione.

Il capitolo 71 di Vigilante: My Hero Academia Illegals ha visto Pop Step intrappolata in un pessimo luogo. Dopo essere stata raggirata da Number 6, si è ritrovata in una stanza piena di cadaveri e, naturalmente, Koichi non ne è a conoscenza.

Fin da quando Pop Step ha scoperto che Makoto prova qualcosa per Koichi, ha cercato anche lei di capire cosa prova per il ragazzo. A causa di ciò ha evitato lo sguardo del protagonista di Vigilante: My Hero Academia Illegals, evitandolo più volte e concentrandosi quindi sulla sua carriera musicale, incontrando un misterioso manager.

Proprio il manager si rivela essere Number 6 travestito, il quale ottiene la fiducia di Pop Step e la porta nel suo nascondiglio segreto, rinchiudendola nella stanza oscura piena di cadaveri. Nessuno sa della sua presenza lì e ovviamente il fatto che Number 6 possa usarla a piacimento non è un buon segno. Riuscirà Koichi a salvarla oppure dovremo rassegnarci e vedere un'altra morte nel manga di Vigilante: My Hero Academia Illegals?