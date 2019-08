Vigilante: My Hero Academia Illegals, arriva un nuovo personaggio simile a Goku!

Il manga Vigilante: My Hero Academia Illegals ci ha introdotto recentemente alla vita da studente di Shota Aizawa, il famoso insegnante della classe 1-A noto anche con il nome da hero Eraserhead. Di lui si sapeva già da tempo che ha condiviso i suoi anni scolastici con due persone: Present Mic e un certo Oboro Shirakumo.

Man mano che Vigilante: My Hero Academia Illegals va avanti con la storia da liceale di Aizawa, vengono anche svelati nuovi dettagli sulla figura misteriosa di Oboro Shirakumo, che componeva nella Yuei un trio con Eraserhead e Present Mic. Con il nuovo capitolo del manga, Hideyuki Furuhashi e Betten Court ci hanno rivelato le capacità di Shirakumo.

Il ragazzo si presenta con capelli chiari e elmetto e occhiali da aviatore, con una giacca e soprattutto un bastone che usa per sbaragliare gli avversari. In più, il suo quirk gli permette di manipolare e creare nuvole, permettendogli anche di volarci sopra. Queste ultime caratteristiche fanno somigliare Shirakumo al famoso protagonista di Dragon Ball, Goku. Naturalmente, la fonte di questa e altre entità simili proviene dal famoso "Viaggio in Occidente", racconto che ispirò proprio Toriyama e da cui prese l'idea del Re Scimmia.

Cosa ci riserverà ancora il prossimo arco narrativo di Vigilante: My Hero Academia Illegals?