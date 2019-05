Vigilante: My Hero Academia Illegals arriva a sorpresa il salvataggio di All Might

Lo spin-off del manga di Kohei Horikoshi, Vigilante: My Hero Academia Illegals, si trova attualmente nel suo arco narrativo più intenso, che ha visto uno dei cattivi attaccare una torre piena di civili e di Hero famosi. Nello scorso capitolo 53, abbiamo assistito alle toccanti ultime parole di Capitan Celebrity sull'orlo della morte.

Ma siccome Vigilante: My Hero Academia Illegals prende luogo anni prima della serie principale My Hero Academia, in cui è ancora presente l'eroe più forte di tutti, All Might. Durante l'ultimo capitolo 54, l'abbiamo quindi visto sfoggiare tutta la potenzia del suo One for All, in un salvataggio decisamente eroico.

Il capitolo 54 inizia alcuni momenti prima della fine del capitolo 53 e vede il detective Tsukauchi, la cui sorella si trova attualmente nella torre, chiamare All Might in aiuto. All'inizio non vorrebbe chiamarlo, ma cambia idea nel momento in cui avviene l'esplosione nella torre, iniziando a gridare in cerca di aiuto.

È così che All Might si fionda alla torre con il suo iconico "I Am Here", per poi afferrarla al volo salvando i civili che si sarebbero trovati schiacciati da essa. Dopo aver messo la torre al sicuro, la situazione sembra essere risolta e vediamo il villain andare su tutte le furie, mentre Koichi riesce a farsi firmare la sua felpa da All Might.

Infine, per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Vigilante: My Hero Academia ha omaggiato ONE PIECE, in un modo decisamente interessante.