Vigilante My Hero Academia Illegals: in arrivo un potenziamento per Koichi?

Vigilante My Hero Academia Illegals , la serie spin-off ambientata nell'universo creato da Kohei Horikoshi, si avvicina sempre di più al gran finale, visti anche gli ultimi sviluppi che hanno portato Pop Step, Kazuho Haneyama, sotto il controllo del terribile quirk Queen Bee, a venire considerata come un villain.

Questo significa che Koichi Haimawari, ovvero The Crawler, profondamente legato a Kazuho, si sta preparando per salvarla, allenandosi intensamente per migliorare le proprie abilità. È proprio nel corso dei suoi allenamenti continui che Koichi mostra un attacco visto per la prima volta nel capitolo 39, lo Shooty-Go-Blam.

È interessante notare come finora il vigilante abbia limitato l'uso di tale abilità sia per evitare di farsi notare durante il suo "lavoro", ma sopratutto per la sua cara Pop Step. Provando a perfezionare lo Shooty-Go-Blam, viene spinto dagli altri Heroes ad utilizzarlo alla massima potenza, e qui veniamo catapultati in un flashback. Vediamo Koichi chiedere a Kazuho il permesso di usare quella particolare mossa, e la ragazza gli risponde negativamente, dicendo che non riuscirebbe a distrarre o bloccare i nemici a causa del poco controllo della tecnica.

È quindi questo il motivo per cui Koichi ha trattenuto la potenza dell'attacco per tutto questo tempo. Seguendo il consiglio degli altri, l'Hero Vigilante riesce ad incanalare tutta la sua energia in un unico punto sul palmo della mano, scatenando un raggio molto più potente e veloce di quanto avesse fatto prima. Senza dubbio si tratta di un upgrade incredibile, che aiuterà Koichi a riavvicinarsi alla sua Kazuho.

Ricordiamo che i fan hanno di recente chiesto un adattamento anime della serie, e che è stato svelato un segreto riguardante All For One.