Vigilante My Hero Academia Illegals: ecco come potrebbe apparire Koichi nell'anime

My Hero Academia è una di quelle serie così avvincenti, belle, ma soprattutto complesse per il mondo che gli è stato costruito intorno, che non basterebbero neanche 100 anni per analizzare ogni meandro e ogni aspetto della famosissima opera ideata da Horikoshi. Senza contare tutti i personaggi e quanti potrebbero essere approfonditi.

Grazie al vasto mondo creato dal mangaka si riuscirebbero a realizzare più serie spin-off di quante potremmo immaginare e questo è confermato dalla serie Vigilante My Hero Academia Illegals che analizza solo uno dei tanti aspetti che potrebbero essere trattati (ovvero il lato più buio dei Pro Hero e del sistema creato intorno agli eroi). Anche se è stato pubblicato in contemporanea con la serie principale e che quindi poteva in qualche modo oscurarlo, in realtà Vigilante è riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra gli appassionati, grazie anche a personaggi degni di nota che hanno saputo conquistare i cuori dei fan.

Questo è sicuramente il caso di Koichi, il ragazzino che ha iniziato a combattere il crimine fin da bambino, occupandosi del proprio quartiere, fin quando non si è trovato coinvolto in situazioni più grandi di lui. A omaggiare il personaggio ci ha pensato un artista di Reddit macinatorinator, che ha voluto realizzare la colorazione di uno dei disegni più iconici e belli mostrati nelle pagine del manga scritto e disegnato dai maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court.

Molti vorrebbero poter vedere Illegals sul piccolo schermo, con una serie anime dedicata, così d'ammirare Koichi, conosciuto come The Crawler, in azione. Ma a proposito di Koichi, sembrerebbe profilarsi all'orizzonte un suo potenziamento.

E mentre il manga di Vigilante My Hero Academia Illegals svela un nuovo segreto di All for One, tu cosa ne pensi della colorazione realizzata dal fan? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.