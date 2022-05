Vigilante - My Hero Academia Illegals si è concluso, come l'hanno presa i fan? Le reaction

È raro che in Giappone un manga di grande popolarità di casa Shueisha ottenga spin-off non comici. Solitamente, per evitare di intaccare la storia principale inserendo elementi che potrebbero disturbare il percorso dell'autore, ci si limita a pochi progetti. Non è successo lo stesso per Vigilante - My Hero Academia Illegals.

Nato in Giappone nel 2016 e arrivato in Italia grazie a Star Comics, Vigilante - My Hero Academia Illegals è stato scritto da Hideyuki Furuhashi ed è stato disegnato da Betten Court. Si parla al passato perché Vigilante - My Hero Academia Illegals si è appena concluso su Shonen Jump+ con il suo capitolo numero 126. Da tempo si parlava di una fase finale in corso e adesso la storia di Koichi è finalmente giunta al termine, anche se questo mondo continua con gli avvenimenti narrati da Kohei Horikoshi in My Hero Academia.

Come hanno preso i fan la fine di Vigilante - My Hero Academia Illegals? La serie è stata particolarmente apprezzata nel corso della sua pubblicazione e quindi si è conquistata molto pubblico. Tanti hanno commentato su Twitter a proposito del finale e hanno condiviso immagini dall'ultimo capitolo o da altri capitoli, cosplay e anche fan art su Koichi e gli altri protagonisti, testimoniando che questo spin-off ha davvero avuto un effetto imprevisto e unico nel mondo dei manga di Shueisha.