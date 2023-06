Vigilante: My Hero Academia Illegals diventerà un anime? Un leaker lancia l'indiscrezione

My Hero Academia è un manga che continua a fare successo, anche dopo tanti anni dalla pubblicazione dei primi capitoli, datata 2014 su Weekly Shonen Jump. Kohei Horikoshi è riuscito a mischiare per bene il mondo dei supereroi americani con le tematiche classiche dello shonen nipponico, creando il giusto mix che hanno portato a un mondo esplosivo.

L'anime di My Hero Academia ha contribuito a portare sempre più popolarità all'opera e questa, nel contempo, si è allargata e maturata. Non soltanto tramite la propria serie principale, ma anche grazie alla produzione di alcuni spin-off. Tra questi, il più famoso è Vigilante: My Hero Academia Illegals, scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court, che nello stesso universo ma si concentra sulle gesta dei cosiddetti vigilante, eroi non autorizzati che cercano di combattere il crimine al di fuori delle restrizioni imposte dalla legge.

Il manga si è concluso dopo una lunga pubblicazione, ma sembra che potrebbe tornare in un'altra forma. Il noto leaker Somoskudasai ha infatti rivelato su Twitter che Vigilante: My Hero Academia Illegals starebbe per diventare un anime. Ovviamente non sono stati fatti ancora annunci ufficiali, quindi non è noto se la notizia sia vera e da chi eventualmente verrà adattato.

La trama di Vigilante: My Hero Academia Illegals ruota attorno a due personaggi principali: Koichi Haimawari e Kazuho Haneyama, noti rispettivamente come "The Crawler" e "Pop Step". Koichi è un giovane studente che sogna di diventare un eroe, ma non ha un quirk particolarmente impressionante. Tuttavia, la sua determinazione lo spinge a diventare un vigilante e ad aiutare le persone in difficoltà. Kazuho, invece, è una giovane cantante che si unisce a Koichi nel suo cammino come vigilante.

Intanto gli autori sono alle prese con un manga su Spider-Man, mentre è ancora in corso l'altro spin-off My Hero Academia: Team-Up Mission.