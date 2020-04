Vigilante My Hero Academia Illegals, i fan chiedono a gran voce un adattamento anime

Quello di My Hero Academia è un franchise che sotto la guida di Kōhei Horikoshi è riuscito velocemente a divenire uno dei manga più apprezzati di questi ultimi anni, finendo con il venire accompagnato da diverse altre opere parallele, tra film, serie animate, opere teatrali e molto altro ancora.

Insomma, il nutrito pubblico che segue con interesse le vicende narrate in My Hero Academia ha sempre avuto di che godere, una serie di prodotti a tema tra i quali figura anche una serie manga spin-off divenuta rapidamente estremamente popolare tra i fan, ovvero Vigilante - My Hero Academia Illegals.

L'opera vede come protagonisti un gruppo completamente diverso da quello conosciuto in My Hero Academia - per quanto non siano mancate delle apprezzate apparizioni - che ha deciso di lanciarsi nella guerra contro il crimine senza però aver ottenuto le necessarie licenze per diventare supereroi. Insomma, un altro grande successo che ha saputo far particolarmente parlare di sé nel corso di questi ultimi capitoli, al punto tale che - come visionabile cliccando sulla fonte della notizia - i fan si sono lanciati in una vera e propria campagna sui social per spingere verso la concretizzazione di un adattamento animato dell'opera.

Certo, si parla di puri sogni e speranze, ma visto il grande successo riscosso dal manga e considerando che My Hero Academia sembrerebbe essere un brand tutt'altro che pronto per essere messo da parte, non sarebbe così strano assistere all'annuncio di un anime dedicato a Vigilante.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane i fan di Vigilante My Hero Academia Illegals sono impazziti per via dei "sentimenti" che alcuni personaggi hanno messo in mostra. Inoltre, recentemente ha fatto assai parlare il possibile ritorno un amato personaggio in Vigilante My Hero Academia Illegals.