Vigilante: My Hero Academia Illegals, inizia un nuovo arco con Aizawa

Vigilante: My Hero Academia Illegals è stato una piacevole novità nel mondo degli spin-off di My Hero Academia. Allontanandosi dai soliti canoni comici, la serie ha messo in scena diversi sviluppi più oscuri e ambientati cinque anni prima della storia principale. In questo modo, gli autori hanno potuto mostrare tanti personaggi già famosi.

Uno di questi è All Might che ha svelato un nuovo attacco proprio in uno degli ultimi capitoli di Vigilante: My Hero Academia Illegals. Ma nello spin-off appare anche il futuro professore di Midoriya e compagni, Shota Aizawa. Il capitolo 59 dello spin-off ha infatti fatto partire un nuovo arco narrativo dedicato a quest'ultimo personaggio.

In questa nuova storia, vediamo Aizawa parlare con Midnight poco dopo che l'eroina ha accettato il ruolo di insegnante alla Yuei. Present Mic, amico di Eraserhead sin dai tempi di scuola, ha iniziato a chiedersi se lui e Aizawa possano entrare a far parte del corpo insegnanti dell'istituto. Da qui in poi, tolta una parentesi con Koichi, parte un flashback che mostra parte del passato di Aizawa, facendo vedere il trio mostrato da Eraserhead, Present Mic e il misterioso Shirakumo, già menzionato più volte in My Hero Academia.

Grazie allo spin-off Vigilante: My Hero Academia Illegals avremo finalmente informazioni sul passato di Aizawa e chissà, magari anche qualche spunto per un nuovo arco trattato da Horikoshi nel suo manga in futuro. Per promuovere il volume 7 del manga, Betten Court ha preparato un'illustrazione celebrativa.