Vigilante My Hero Academia Illegals: Koichi ha di nuovo superato i suoi limiti

Gli ultimi capitoli di Vigilante My Hero Academia Illegals ci hanno mostrato degli interessanti sviluppi riguardanti i personaggi principali e l'incontro con uno dei Villain principali dello spin-off scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court.

Nella parte finale dell'ultimo arco infatti abbiamo visto il protagonista Koichi allenarsi costantemente per migliorare le sue abilità, con l'obiettivo di salvare sia la sua amica Kazuho, sia la loro città. Il nuovo capitolo ci ha mostrato i frutti di questi intensi allenamenti, e The Crawler sembra aver ottenuto un potenziamento non irrilevante.

Come abbiamo appreso dalla serie originale di Kohei Horikoshi, i Quirk possono essere perfezionati e migliorati come un muscolo, ed è quello avvenuto per lo Slide and Glide di Koichi, che oltre ad essere diventato incredibilmente più veloce, agile e potente, nel capitolo 82 ha mostrato un nuovo uso del suo peculiare potere.

Finora infatti avevamo visto il protagonista utilizzare delle piccole e brevi propulsioni per volare in qualche modo, ma dopo lo scontro con Number Six e la ferita riportata da Kazuho, mentre quest'ultima stava precipitando Koichi ha usato il suo Quirk per scendere velocemente e salvarla, liberando una quantità di energia mai vista prima.

Ricordiamo che Numero 6 è diventato Nightwing nel recente capitolo dello spin-off, e che girano in rete gli spoiler del capitolo 279 di My Hero Academia.