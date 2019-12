Vigilante: My Hero Academia Illegals, Koichi riceve una confessione inaspettata

Recentemente, è stato pubblicato un nuovo capitolo di Vigilante: My Hero Academia Illegals, manga spin-off della serie principale, nel quale il protagonista Koichi ha ricevuto una confessione amorosa piuttosto inaspettata.

L'eroe è stato colto di sorpresa dalla rivelazione della sua amica Makoto, la quale nel corso di una conversazione sul loro futuro, trova il coraggio di esternare i propri sentimenti. Makoto, infatti, è sul punto di lasciare il Giappone per continuare la sua carriera professionale negli Stati Uniti, insieme a Captain Celebrity, e il pensiero di partire senza finalmente dichiarare il suo amore per Koichi stava diventando ormai insostenibile. Ecco le sue parole:

"Il mio futuro, come voglio vivere la mia vita, mi piacerebbe che tu ci pensassi insieme a me, se ti va. Ho cercato di immaginare il mio avvenire, e non importa in quale posizione io mi proietti, tu sei sempre lì a sorridere. Ho bisogno di una costante come te nella mia vita.

La ragione per cui ti sto scegliendo è, che fino al momento in cui avrò qualcuno di così semplice al mio fianco, so che posso andare dovunque. Raggiungere qualsiasi cosa. Saresti senza dubbio il mio compagno migliore!"

Koichi rimane piuttosto interdetto da queste parole. Il ragazzo infatti non immaginava che Makoto provasse qualcosa per lui, e gli stessi fan dell'opera sono stati colti abbastanza di sorpresa, dal momento che la ragazza non ha mai manifestato esplicitamente alcun affetto verso l'eroe. Voi come avete preso questa rivelazione?

