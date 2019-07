Vigilante - My Hero Academia Illegals: nel manga appare una citazione agli Avengers!

Vigilante - My Hero Academia Illegals è uno degli spin-off manga più apprezzati, considerato che, a differenza di altri, ha personaggi che si integrano bene con la storia e non si basa sulla comicità. Arrivato al capitolo 58, la costola di My Hero Academia di Kohei Horikoshi si prende la libertà di fare una citazione al franchise degli Avengers.

Vigilante - My Hero Academia Illegals è arrivato al capitolo 58, pubblicato sull'applicazione Shonen Jump+. Durante la nuova storia pubblicata, Makoto annuncia che andrà all'estero, più precisamente negli Stati Uniti d'America, per andare a studiare in un famoso college. Solo che questo college che l'autore fa vedere in background è identico alla Torre degli Avengers che è stata per lungo tempo la base del famoso gruppo di eroi del Marvel Cinematic Universe. In calce potete osservare la vignetta in cui è stata inserita la citazione.

Vigilante - My Hero Academia Illegals è una serie scritta da Hideyuki Furuhashi e disegnata da Bettencourt, pubblicata sull'applicazione digitale Jump+ dal 20 agosto 2016. In questi due anni, lo spin-off ha riscosso molta popolarità arrivando a 6 tankobon pubblicati, col settimo che arriverà nei prossimi mesi in Giappone. A breve la serie sarà accompagnata da un nuovo spin-off dedicato all'universo di My Hero Academia, ovvero My Hero Academia: Team Up Mission, che sarà pubblicato sulla rivista Saikyou Jump, mentre un prologo è stato inserito nei giorni scorsi sulla rivista Jump GIGA.