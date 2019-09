Vigilante: My Hero Academia Illegals, il manga ha citato Jojo e Dragon Ball?

Ogni autore odierno è cresciuto con le serie mitiche degli anni '80 e '90 e, tra queste, spiccano Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di Jojo. Non è un segreto che queste opere abbiano segnato un'era e influenzato tanti autori come Kohei Horikoshi, ma anche quelli di Vigilante: My Hero Academia Illegals.

Le ultime storie di Vigilante: My Hero Academia Illegals hanno deciso di focalizzarsi sul passato di Aizawa da studente, accompagnato anche da altri personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere durante la serie principale come Present Mic e Midnight.

Durante questo periodo da allievo, Aizawa è stato coinvolto nell'arrestare un personaggio praticamente identico a Majin Bu di Dragon Ball, villain capace addirittura di emettere vapore da alcuni grossi pori sul suo corpo. Il trio composto da Eraserhead, Midnight e Loud Cloud sta facendo del suo meglio per inseguirlo, ma i tre non arrivano a completare la missione prima dell'apparizione del capo del loro gruppo, Sua Altezza Viola.

Il personaggio, alla sua apparizione, richiama le classiche pose alla Jojo, rese famose appunto dai gesti dei personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Il villain viene poi catturato e da questa avventura Aizawa inizierà a indossare permanentemente i famosi occhiali che porta ancora oggi.

Non è la prima volta che Vigilante: My Hero Academia Illegals dedica citazioni ad altri manga, anime o fumetti, come successo per la Avengers Towers. oppure con Shirakumo identico a Goku.