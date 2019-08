Vigilante: My Hero Academia Illegals mostra una giovane Midnight

Il capitolo 60 di Vigilante: My Hero Academia Illegals ha puntato il focus su un personaggio in particolare: Midnight. Vediamo per la prima volta l'eroina nei suoi anni da teenager e apprendiamo dei dettagli interessanti sul suo rapporto con Aizawa.

Aizawa, Present Mic e Shirakumo sono alle prese con la scelta del loro futuro professionale, e Midnight cerca di aiutarli in questa importante decisione. L'eroina infatti è al terzo anno ed è già nel mezzo dei suoi studi per intraprendere la carriera da eroe. Midnight consiglia ad Aizawa e Shirakumo di seguirla nel suo percorso formativo, dato che il suo superiore è piuttosto incline ad accogliere nuovi studenti.

Present Mic invece ha trovato spazio presso un'agenzia orientata alla battaglia, così ad Aizawa e Shirakumo non rimane altra che cogliere l'opportunità di Midnight. Il nuovo arco incentrato sul professor Aizawa si rivela sempre più interessante, e capitolo dopo capitolo rivela dei dettagli inediti sul suo passato che ci permettono di conoscere meglio l'intransigente maestro della U.A.

Oltre a Midnight, il capitolo 60 ha mostrato anche Present Mic nel suo look da studente, mentre l'introduzione di Shirakumo ha portato più di qualche fan a comparare l'aspirante eroe con Goku, a causa delle abilità peculiari che compongono il suo Quirk, che sembrano essere una citazione al Saiyan di Akira Toriyama.