Vigilante My Hero Academia Illegals mostra un momento importante per la crescita di Aizawa

Lo spin off Vigilante: My Hero Academia: Illegals sta approfondendo i trascorsi giovanili del professor Aizawa, che rispetto alla sua figura da insegnate era uno studente piuttosto timido e riservato. L'ultimo capitolo ci mostra un avvenimento che ha avuto un'influenza positiva per la sua crescita da eroe.

Ultimamente il manga ha inquadrato Aizawa come un personaggio insicuro del suo Quirk, che appare più pragmatico rispetto ai poteri più pratici degli altri studenti, soprattutto quando viene utilizzato in solitaria. La situazione cambia quando si scontra con un altro studente della U.A, Sensoji, che per fare il prepotente riversa il suo Quirk esplosivo su Aizawa.

A questo punto il futuro professore fa coppia con Loud Cloud, e il duo riesce a mettere al tappeto il bulletto grazie alla combinazione dei loro Quirk. Eraserhead capisce che il suo Quirk può rivelarsi molto utile se impiegato insieme ad un altro che lo valorizzi.



Aizawa - lo ricordiamo - ha la capacità di disabilitare temporaneamente i poteri degli altri, mentre Loud Cloud sfrutta questa abilità a suo vantaggio per salire sulla sua nuvola e colpire l'avversario.

Il Quirk di Loud Cloud è un chiaro riferimento alla nuvola speedy di Dragon Ball, dato che il personaggio oltre a poter generare delle nuvole può contare su un costume dotato di un bastone, che non può non farci pensare a quello di Goku.

Alla fine del capitolo, Loud Cloud, Present Mic e Aizawa prendono in considerazione l'idea di formare un giorno una propria agenzia di supereroi. Il Quirk di Aizawa più avanti si dimostrerà come uno dei più temibili e fastidiosi per i villain, come ci ha mostrato l'opera principale.

Recentemente lo spin-off ha mostrato il primo costume da eroe di Midnight. Se siete curiosi di saperne di più sull'opera, vi lasciamo l'intervista ai due autori.