Vigilante - My Hero Academia Illegals: un noto Pro Hero sta per diventare padre

Nel corso dell'ultimo capitolo del manga di Vigilante - My Hero Academia Illegals, spin-off del capolavoro di Kohei Horikoshi, siamo venuti a conoscenza che uno dei Pro Hero di maggior spicco della serie sta per affrontare una delle sfide più ardue della vita: la paternità.

L'universo creato da Kohei Horikoshi con My Hero Academia si basa in maniera preponderante sulla famiglia e sui legami di questo tipo, con l'eredità che è al centro di una grande quantità di rapporti fondamentali. Basti pensare a quanti protagonisti della serie hanno ereditato il proprio potere dai propri genitori e quanti hanno ancora problemi a relazionarsi con i propri padri, un esempio valido è Shoto Todoroki, in perpetuo conflitto con il fiammeggiante Pro Hero che gli ha dato i natali.

Ebbene, nello spin-off della serie principale, che come saprete si intitola Vigilante - My Hero Academia Illegals, un altro celebre eroe professionista sta per avere un figlio, inaugurando la sua dinastia personale. Il tutto è stato svelato nell'ultimo capitolo della suddetta serie, ed ha come protagonista il nostro Captain Celebrity, noto anche come Christopher Skyline.

La notizia è arrivata quando il paladino della legge americano stava festeggiando le vacanze insieme a Koichi e agli altri, e, a quanto pare, ha colto di sorpresa lo stesso Captain Celebrity, che ha risposto con queste parole alla novità:

"Diventerò padre?! Questa è la prima volta che sento parlare di una cosa del genere!"

A fare da portavoce è Makoto Tsukauchi, che spiega il ritardo con cui l'uomo viene a sapere della cosa con il fatto che la moglie stessa non voleva che il marito venisse a conoscenza della gravidanza fino al momento in cui non avesse messo la testa a posto:

"Quando ci siamo incontrate ecco quello che mi ha detto: "Io so che mio marito ha un cuore buono. Anzi, è persino troppo con il cuore tenere in effetti. E non è nelle condizioni di crescere un figlio al momento. Così ho deciso di crescere il bambino da sola.""

Il capitolo si conclude quindi con Skyline che prende coscienza della buona notizia e si rallegra con il futuro che gli si prospetta:

"Così sto tornando negli Stati Uniti, a casa mia, e sto anche per avere un bambino. Non avrei potuto chiedere un regalo di Natale migliore!"

Che ne pensate? Siete felici per la notizia che riguarda uno dei personaggi più importanti di Vigilante - My Hero Academia Illegals?