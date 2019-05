Vigilante - My Hero Academia Illegals omaggia One Piece

Come sicuramente saprete, My Hero Academia fa dei supereroi e dei poteri degli stessi un elemento fondamentale delle vicende narrate all'interno del manga, con personaggi di ogni tipo che di volume in volume hanno mostrato capacità incredibili e, alle volte, sostanzialmente inutili.

Ebbene, un fan dell'opera ha notato che il primo volume della serie spin-off di My Hero Academia, intitolata Vigilante - My Hero Academia Illegals, presenta al suo interno un omaggio a One Piece, più precisamente a Monkey D. Luffy. Il primo capitolo del volume c'introduce infatti a Crawler, uno studente divenuto vigilante che durante un'accurata spiegazione dei supereroi che ormai hanno spopolato in ogni angolo del globo, finisce con il darci l'occasione di rivedere anche il buon vecchio Cappello di Paglia.

Andando più nello specifico, come potete visionare nell'immagine a fondo news, il riferimento si manifesta nel momento in cui si parla per la prima volta dei poteri. Per far capire più facilmente al lettore di cosa si stia parlando, vengono infatti mostrati diversi individui, ognuno con le sue personali capacità, e tra questi figura anche un personaggio capace di allungare il suo corpo come se fosse gomma. Osservandolo attentamente è possibile notare come le braccia dell'individuo in questione siano allungate esattamente come quelle di Rufy e, inoltre, per quanto il look del personaggio appai diverso da quello del nostro amato pirata, è impossibile non notare il suo cappello di paglia.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo Vigilante: My Hero Academia Illegals è uno spin-off della famosa serie My Hero Academia che narra le vicende degli Illegal Heroes, deboli eroi che possiedono poteri di gran lunga meno potenti di quelli visti nella serie principale. L'opera è edita in Italia da Star Comics. Di recente è stata inoltre annunciata una versione speciale per il volume 5 di Vigilante: My Hero Academia Illegals.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che proprio in questi ultimi giorni è stata resa disponibile la nostra intervista ai creatori dello spin-off.