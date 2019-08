Vigilante - My Hero Academia Illegals: la polizia si dà da fare nel capitolo 56

Vigilante - My Hero Academia Illegals ha concluso da poco uno degli archi narrativi più intensi della serie, concludendo tutta la sotto trama nello scorso capitolo pubblicato. Considerato che il mondo di My Hero Academia non accetta l'intervento di persone non eroi, l'arrivo di Koichi ha mostrato un altro lato finora nascosto della polizia.

Nel capitolo 56 di Vigilante - My Hero Academia Illegals, il detective Tsukauchi si è reso protagonista di un intervento che di fatto ha salvato Koichi. Infatti, dopo che Koichi si è lanciato sulla Tokyo Sky Egg per salvare Captain Celebrity e gli altri presenti sull'edificio dall'attacco del Nomu, questi avrebbe dovuto essere tenuto in custodia a causa del suo stato di Vigilante.

Tsukauchi però ha fatto in modo da insabbiare il tutto e nascondere la presenza di Koichi, negando quindi la presenza di alcun Vigilante, evitando ripercussioni di ogni tipo. Il detective non ha avuto un ruolo di primo piano nella serie principale se non come amico fidato di All Might, ma in Vigilante - My Hero Academia Illegals la sua presenza è stata fondamentale già in un paio di occasioni.

Vigilante - My Hero Academia Illegals è da poco arrivato nelle fumetterie nipponiche con il suo settimo volume, accompagnato da un'illustrazione del mangaka Betten Court.