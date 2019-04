Vigilante: My Hero Academia Illegals si prepara a narrarci importanti avvenimenti

Abbiamo dovuto attendere parecchio, ma la serie spin-off dedicata a My Hero Academia sembrerebbe essere finalmente pronta a mettere in mostra una fase decisiva del suo arco narrativo. Come saprete, la squadra dietro il gruppo dei Vigilanti è infatti stata assai impegnata dopo che un attacco terroristico ha sconvolto la popolazione.

Ora, però, sembrerebbe proprio che un misterioso furfante che ha sempre ruotato attorno alla serie sia pronto a distruggere Captain Celebrity. L'eroe statunitense era sul punto di tornare a casa dopo il suo viaggio in Giappone ma Scarred non può permetterlo, rivelandosi pronto a mettersi pericolosamente in gioco se ciò dovesse servire per uccidere Celebrity.

La scena che si mostra all'orizzonte è devastante, con eroi e cittadini intrappolati in tutta Tokyo mentre Captain Celebrity affronta un pericoloso Nomu dalla potenza devastante. Scarred, intanto, osserva compiaciuto la scena, affermando:

"Quell'esplosione EMP dovrebbe aver distrutto qualsiasi apparecchiatura elettronica. Dopotutto, non possiamo certo lasciare che qualcuno si metta in mezzo."

Mentre la battaglia procede, la popolazione scopre che l'attacco terroristico ha un unico scopo, inviare un messaggio. Il Nomu che sta attaccando Captain Celebrity ha infatti tutte le capacità necessarie per uccidere l'eroe professionista, una possibilità che se dovesse concretizzarsi potrebbe avere effetti disastrosi sul futuro.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo Vigilante: My Hero Academia Illegals è uno spin-off della famosa serie My Hero Academia che narra le vicende degli Illegal Heroes, deboli eroi che possiedono poteri di gran lunga meno potenti di quelli visti nella serie principale. L'opera è edita in Italia da Star Comics. Di recente è stata inoltre annunciata una versione speciale per il volume 5 di Vigilante: My Hero Academia Illegals.