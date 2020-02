Vigilante: My Hero Academia Illegals si presenta col volume 9: pubblicata la copertina

Oboro Shirakumo è stato un personaggio del passato di Shota Aizawa, che tutti conoscono come l'attuale Eraserhead e professore della Yuei. In un flashback presentato in Vigilante: My Hero Academia Illegals abbiamo potuto conoscerlo con tutte le sue ambizioni, il carattere, il potere e le varie abilità di cui era dotato.

Insieme a Present Mic ed Eraserhead formava un terzetto che aspirava a creare una propria agenzia, ma il fato non ha giocato a suo favore. In Vigilante: My Hero Academia Illegals volume nove scopriremo quale è stato il brutto destino che è stato preparato per Shirakumo e proprio a lui è stata dedicata la copertina del tankobon.

Betten Court, disegnatore di Vigilante: My Hero Academia Illegals, ha messo Shota Aizawa in primo piano. Ferito, sanguinante e disperato, urla per ciò che ha dovuto subire il suo amico Shirakumo, visibile di profilo alle spalle del ragazzo. Nell'immagine che potete vedere in calce, Oboro è disegnato con tinte azzurre, dai capelli chiarissimi al copricapo da aviatore, mentre il bastone rosso che lo fa assomigliare a Son Goku crea un contrasto netto con il resto della colorazione.

Oboro Shirakumo è stato menzionato più volte anche nella serie principale di My Hero Academia, soprattutto nei capitoli più recenti.