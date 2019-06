Vigilante: My Hero Academia Illegals ci rivela un nuovo attacco di All Might

Vigilante: My Hero Academia Illegals si sta rivelando sempre più interessante. Lo spin-off del'opera canonica di Kohei Horikoshi ci sta mostrando precisamente come è organizzata la società degli eroi, menzionando il palazzo di giustizia di All Might, e questa volta ci rivela un nuovo attacco del simbolo della pace.

Il personaggio di All Might è purtroppo passato in sordina nel manga principale di My Hero Academia, dopo aver perso il potere dell'One for All nel suo ultimo scontro con All For One. Adesso il simbolo della pace si sta impegnando nell'istruire il suo successore, Izuku Midoriya, nel modo migliore possibile, ma nello spin off Vigilantes l'eroe è in forma smagliante ed è in grado di scagliare dei colpi micidiali, come quello che potete vedere nell'immagine sotto l'articolo.

Il nuovo attacco dell'eroe prende il nome di "Nebraska Smash", che All Might utilizza per sventare una una massa di piccoli Nomu che stanno per scaraventarsi su dei civili. Nel capitolo 55 di Vigilantes, infatti, Koichi e gli altri si stanno ancora riprendendo dall'attacco alla Tokyo Egg Tower. Nonostante All Might sia stato in grado di sventare la minaccia e mettere in salvo i civili, il pericolo non è ancora scomparso. I pezzi sparsi dei "proto Nomu" cominciano a fondersi in un'unica grande massa che esplode verso la folla.

Fortunatamente All Might riesce ad eliminare in tempo l'ordito esplosivo grazie ad un colpo inedito per il personaggio, che ruota il braccio facendolo vorticare in un cerchio che rinchiude lo sciame di bombe per poi farlo saltare in aria in luogo lontano dai civili. Non vediamo l'ora che Vigilantes approfondisca nuove tecniche del simbolo della pace, al fine di farci apprendere di più sul suo periodo di maggiore forza.