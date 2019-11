Vigilante: My Hero Academia Illegals rivela perché Aizawa diventa 'un eroe oscuro'

Mentre la quarta stagione di My Hero Academia va avanti e il manga principale ci mostra l'allenamento che Deku, Bakugo e Todoroki stanno portando avanti con Endeavour, lo spin off Vigilante: My Hero Academia Illegals è arrivato al capitolo 65 e sta riscontrando anche un discreto successo.

Questo è dato dal fatto che ha permesso agli appassionati di esplorare il passato di personaggi come il professore Aizawa e anche il mondo di My Hero Academia prima degli eventi trattati nella narrazione principale. Proprio per quanto riguarda il futuro Eraserhead, negli scorsi capitoli lo abbiamo visto frequentare l'accademia Yuei e coltivare una grande amicizia con Hizashi Yamada, l'attuale Present Mic e Oboro Shirakumo, personaggio di cui Aizawa, nella serie principale, si è sempre rifiutato di parlare.

Abbiamo visto come il sogno di Aizawa un tempo fosse quello di fondare un agenzia insieme ai due amici. E se in un primo momento sembrava essersi convinto della cosa, con gli ultimi capitoli usciti abbiamo scoperto come i piani del futuro professore della Classe 1-A siano completamente cambiati. Infatti, dopo la morte prematura del suo migliore amico Shirakumo, devastato dal dolore Aizawa decide da qui in poi di agire da solo. Si dedica anime e corpo nel perfezionare le sue abilità, decidendo, una volta finita la scuola, di diventare un Vigilante solitario, un eroe oscuro che da la caccia anime e corpo ai cattivi.

Questa scelta, influenzata dalla dipartita prematura dell'amico, sarà la scintilla che darà inizio ai vari eventi che faranno di Aizawa l'uomo e l'insegnante che abbiamo imparato a conoscere nella serie principale.

Che ne pensate del passato di Eraserhead e di come ha deciso di affrontare il dolore della perdita di Shirakumo? Fatecelo sapere nei commenti.