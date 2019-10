Vigilante: My Hero Academia Illegals, serie animata anche per lo spin off?

My Hero Academia, anche grazie all'imminente uscita della stagione 4, ha raggiunto picchi di popolarità altissimi. Tutti ne parlano, tutti lo vogliono, tutti lo cercano. In questo caso è stato proprio uno degli artisti che si cela dietro lo spin off Vigilante: My Hero Academia Illegals ad aumentare l'hype.

Infatti, sembrerebbe che quest'ultimo stia spingendo, o, comunque, spererebbe vivamente che anche la serie manga derivata possa, prima o poi, avere un suo proprio prodotto animato. Tutto è nato su Twitter, social sul quale un fan ha notato un post in cui l'artista di Vigilante ha ritwittato un articolo che parlava di un adattamento animato della serie in questione. Tweet che è stato poi pubblicato a sua volta anche dall'account di Jump J Books.

Per il momento non si hanno notizie certe e fondate riguardo a una possibilità concreta in questo senso. Ovviamente i fan sono andati in visibilio quando hanno letto la notizia, ma per adesso rimane soltanto una fantasia, piacevole e che stuzzica, ma una fantasia.

Un adattamento animato sulla serie spin off Vigilante: My Hero Academia Illegals potrebbe essere un idea certamente percorribile, dal momento che lo stesso Kohei Horikoshi, padre della serie principale, è coinvolto nel progetto secondario, ma solo il tempo ci dirà la verità.

A voi piacerebbe una possibilità del genere? Guardereste anche un anime su questo spin off?

È stata condivisa la sinossi della prima puntata di My Hero Academia 4 e mentre la nuova stagione si appresta a fare il suo debutto, il manga di My Hero Academia vince gli Harvey Awards 2019.