Vigilante: My Hero Academia Illegals, svelato il tragico destino di un personaggio

Mentre continuano le voci riguardo un eventuale serie animata di Vigilante: My Hero Academia Illegals, il manga spin-off dell'opera di Kohei Horikoshi continua a svelare retroscena della storia principale. Nel capitolo 64 in particolare scopriamo il destino di un personaggio. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler.

Il volume si apre con Aizawa, in una difficile battaglia, che riesce a vincere solo grazie all'incoraggiamento di Shirakumo. Concluso lo scontro, Eraserhead cerca il compagno che crede essere solo ferito, con l'intenzione di fornirgli delle urgenti cure mediche, ma guardandosi attorno vede per la prima volta le macerie che lo circondano. In più nota che il comunicatore da cui ha sentito la voce di Shirakumo è rotto. Improvvisamente Aizawa capisce che il suo amico non è riuscito a sopravvivere alle sue ferite, e così si conclude il capitolo numero 64 dell'opera.

I fan del manga principale hanno finalmente capito perché i due eroi Eraserhead e Present Mic hanno sempre cercato di evitare di parlare dell'amico, con cui formavano un formidabile trio. Non rimane che aspettare per vedere come continuerà l'opera scritta da Hideyuki Furuhashi e disegnata dal talentuoso artista Betten Court, nel frattempo vi lasciamo con la nostra imperdibile intervista agli autori di Vigilante: My Hero Academia Illegals.