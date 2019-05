Vigilante: My Hero Academia Illegals, ecco le toccanti ultime parole di un Hero

L'ultimo arco narrativo di Vigilante - My Hero Academia Illegals, serie spin-off scritta da Hideyuki Furuhashi e disegnata da Court Betten, sta arrivando al suo apice di intensità con quella che sembra essere la morte di uno dei top-rank Pro Hero della serie. Stiamo parlando di Captain Celebrity.

L'ultimo capitolo 53 della serie ha visto Captain Celebrity e Koichi spingersi ai loro limiti mentre un misterioso villain sta attanco la loro torre con i Proto-Nomus e sembra che l'eroe sia arrivato a pronunciare le sue ultime parole. Mentre Koichi e Celebrity vengono salvati da Best Jeanist e altri eroe, Koichi dice a Celebrity che sono in salvo. Tuttavia, Captain Celebrity è chiaramente al suo limite e pronuncia quelle che potrebbero sembrare le sue ultime parole.

"Se siamo veramente salvi, ragazzo... no, Koichi... ho una richiesta per te". Ed è qui che dice la sua ultima richiesta: "Dai un messaggio a mia moglie e ai miei figli e digli: Tuo marito e tuo papà è un grande eroe". In un primo momento Koichi cerca di chiedersi perché Celebrity non glielo avrebbe detto da solo in un secondo momento, ma quando Koichi si guarda indietro, vede che Celebrity sta cadendo dalla torre.

Celebrity aveva esaurito tutte le sue forze per impedire alla torre di cadere e mentre cadeva pensa a se stesso e a come avrebbe potuto lodarlo sua moglie. Si chiede se sia mai stato un buon compagno per lei, ma viene presto interrotto da Koichi che si è tuffato dopo di lui. Sebbene non possa volare, Koichi si è tuffato dalla torre per andare in soccorso di Captain Celebrity

Mentre i due sono in caduta libera, Celebrity avvolge Koichi tra le sue braccia e lo copre con il suo strano scudo. Prega che il coraggioso Koichi sopravviva e che gli eroi professionisti della zona cerchino di aiutarlo ma la torre che stavano proteggendo esplode mentre il capitolo arriva alla sua fine. I fan sono così rimasti in attesa di scoprire se questa è davvero la fine di Captain Celebrity.

Vigilante: My Hero Academia Illegals sembra essersi ritagliato la sua fetta di appassionati e di recente la serie ha omaggiato ONE PIECE, mentre alcuni capitoli fa è stata rivelata la mossa con il nome più divertente del manga.