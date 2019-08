Vigilante - My Hero Academia Illegals torna con un nuovo volume e un disegno dell'autore

L'universo di My Hero Academia, pensato da Kohei Horikoshi, si è da alcuni anni allargato con uno spin-off parecchio apprezzato, Vigilante - My Hero Academia Illegals. La serie sta andando avanti su Jump+ da ormai parecchi mesi con tanti capitoli all'attivo e che è appena tornato anche nelle fumetterie giapponesi con un nuovo volume, il 7.

Mentre nel volume 6 ci si chiedeva che fine avesse fatto Knuckle Duster, Vigilante - My Hero Academia Illegals torna con un nuovo volume accompagnato dal tankobon numero 24 della serie principale. L'autore Betten Court, che si occupa dei disegni della serie, ha deciso di condividere sul suo account Twitter due immagini per celebrare l'evento.

Come potete vedere nel tweet in calce, Betten Court ha condiviso sia la copertina del nuovo tankobon 7 di Vigilante - My Hero Academia Illegals che un'illustrazione inedita da lui preparata per promuovere l'uscita. Lo sketch, con uno stile molto particolare e diverso dal solito, mostra Captain Celebrity e sua moglie, apparsa da pochissimo nel manga.

Nel volume 7 della storia di Hideyuki Furuhashi e Betten Court prende piede una delle battaglie più difficili per i protagonisti a causa di un nuovo Nomu che è appena apparso e che rischia di uccidere tutti coloro presenti sulla Tokyo Sky Egg. In uno degli ultimi capitoli del manga, i mangaka hanno anche inserito una citazione alla Avengers Tower.