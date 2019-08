Vigilante My Hero Academia Illegals Volume 6: che fine ha fatto Knuckle Duster?

Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il sesto volume di Vigilante: My Hero Academia Illegals, il manga spin-off ambientato nello stesso universo dell'opera di Kohei Horikoshi. Andiamo alla scoperta delle più recenti vicende del fumetto, ovviamente senza grossi spoiler.

La vera novità della storia scritta da Hideyuki Furuhashi e illustrata da Betten Court (qui trovate la nostra intervista agli autori di Vigilante My Hero Academia Illegals) è che i protagonisti, da un paio di volumi a questa parte, sono orfani di Knuckle Duster, il quale sembra troppo preso dalle sue faccende familiari per svolgere il proprio lavoro di vigilante.

Intanto, per sopperire alla sua mancanza, Koichi e Kazuho contrastano il crimine avvalendosi della precaria alleanza con alcuni Hero professionisti. Abbiamo già visto in azione Midnight, l'eroina vietata ai minori, e l'amato Eraserhead, incluso anche Captain Celebrity.

Il nuovo tankobon, il sesto, ci porta anche dalle parti di Fat Gum (che vedremo molto presto nella Stagione 4 di My Hero Academia) e di Allmight, mentre Knuckle Duster continua a latitare dalle pagine del manga di Furuhashi e Betten Court. Le tavole finali del volume, però, potrebbero riservarvi qualche sorpresa...

Vigilante: My Hero Academia Illegals Volume 6 è disponibile in edicola e fumetteria. Il settimo volume non ha ancora una data di uscita italiana.