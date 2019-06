Vigilante My Hero Academia Illegas rivela il palazzo di giustizia di All Might

Il personaggio di All Might è stato un po' lasciato da parte nella serie principale di My Hero Academia dopo il colpo di scena accaduto nel suo scontro con All For One. Al contrario, il sorridente supereroe è stato approfondito nello spin-off Vigilantes, che ci ha rivelato dei dettagli interessanti.

All'interno del nuovo capitolo, infatti, è stato svelato il personale palazzo di giustizia dell'eroe, la Might Tower, un nome che si addice alla perfezione alla struttura dell'eroe. Il suo ufficio sarebbe situato nel distretto Roppongi di Tokyo. La torre di ricognizione è stata svelata durante un'assemblea finanziaria attraverso le parole della conduttrice della conferenza:

"Per favore date un'occhiata al materiale nella cartella condivisa, il prossimo punto all'ordine del giorno sarà il piano d'azione di All Might per il prossimo trimestre"

La stessa conduttrice darà un buffetto ad All Might sulle sopracciglia quando il telefono dell'eroe si spegne durante l'orario di lavoro. Non è chiaro se fosse a conoscenza di star parlando con All Might oppure no, data la sua forma rinsecchita, ma a grazie a questo evento abbiamo avuto una raffigurazione del quartier generale del supereroe.

La Might Tower è infatti un punto di ritrovo dove il simbolo della pace organizza preventivamente le sue missioni per acchiappare i villain che infuriano sulla città. Questo piccolo dettaglio ci mostra come l'organizzazione degli eroi sia molto più stratificata di quello che si possa credere, e speriamo che prima o poi anche nel manga principale possa comparire questa interessante chicca.

Potete leggere un approfondimento sull'opera in questo articolo, insieme all'intervista fatta agli autori dello spin-off in occasione del Comicon 2019.