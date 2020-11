Vigilante My Hero Academia: Knuckleduster è la preda di All For One

Ambientato diversi anni prima dell'opera di Kohei Horikoshi, Vigilante - My Hero Academia Illegals ci ha permesso di conoscere il passato di numerosi eroi. Ma gli ultimi capitoli dello spin-off si sono concentrati su un clamoroso ritorno, quello di All For One.

Il capitolo 89 di Vigilante - My Hero Academia Illegals si immerge nel passato di Knuckleduster, allora conosciuto con il nome da Pro Hero O'Clock. Durante una missione, il futuro Vigilante stava indagando su una misteriosa bisca clandestina sotterranea in cui venivano condotti esperimenti illegali, ma dopo l'arrivo di Mirko sulla scena, sul ring di combattimento esplose il caos.

Attirato dalla rivolta e dai numerosi e particolari Quirk attivati all'unisono, una misteriosa figura fa il suo debutto; All For One è finalmente pronto per il suo ritorno in azione in Vigilante - My Hero Academia Illegals.

Approfittando della confusione, il malvagio villain intende rubare tutti i Quirk migliori, compreso quello di Mirko, salvata all'ultimo momento dalla straordinaria velocità di Knuckleduster. Tuttavia, ciò mette l'eroe nel mirino di All For One. Questo flashback illustra dunque come i giorni da Pro Hero di Knuckleduster siano giunti al termine. Il rivale di All Might ha ufficialmente fatto il suo debutto in Vigilante - My Hero Academia.