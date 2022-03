Vigilante My Hero Academia: Koichi conquista il favore della società degli eroi

L’arco finale di Vigilante My Hero Academia - Illegals vede Koichi Haimawari affrontare al meglio delle sue possibilità Number 6. Divenuto un colosso incandescente, il Villain ha messo a ferro e fuoco la città di Naruhata, la cui popolazione è schierata unilateralmente in favore del Vigilante. Crawler è il simbolo della gente.

Grande ammiratore di All Might, Koichi è finalmente riuscito a coronare il suo sogno, diventare l’idolo della società degli eroi. Ma come ci è riuscito? Nel mentre, All For One viene colpito da un Vigilante fantasma.

Nel capitolo 121 dell’opera di Furuhashi e Betten Court, il Vigilante prosegue il suo scontro con Number 6. L’area nei loro dintorni è ormai preda della devastazione, con il pericoloso antagonista che semina il panico. Crawler è in netto svantaggio, ma spinto dalla presenza di un gran numero di civili, non demorde e continua il combattimento. Anche con l’intervento dei Pro Hero, continua a combattere senza paura. Tuttavia, Vigilante svela una falla del Quirk di Eraserhead.

Il pubblico, nota la perseveranza del Vigilante, inneggiandolo e spronandolo a non mollare e a combattere il male. Finalmente, Koichi è riuscito a diventare un simbolo, esattamente come il tanto ammirato All Might. Questo, è il più grande elogio che il ragazzo potesse ottenere, un riconoscimento degli sforzi compiuti sinora.